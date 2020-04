(Ex-)bad boys in de Belgische competitie: Mehdi Carcela

Deze week overlopen we elke dag een enfant terrible die in de Belgische competitie heeft gevoetbald of nog steeds aan het werk is. Vandaag is het de beurt aan Mehdi Carcela, de polyvalente middenvelder van Standard.

Mehdi Carcela is een geweldige voetballer, maar hij kan ook wel agressief uit de hoek komen. Hij liet zich in het verleden al een paar keer negatief opmerken (zoals bijvoorbeeld het gevecht met Bjorn Ruytinx in het duel OHL-Standard) en het was dit seizoen niet anders. Zo liet hij zich bijvoorbeeld nog van zijn slechtste kant zien tegen AA Gent. Hij kon twee keer rood krijgen voor enkele gemene overtredingen, maar hij ontsnapte er telkens aan. Iets wat heel veel mensen in het Belgische voetbal niet begrepen. En Carcela zelf? Die vond dat hij telkens de bal speelde. Ook tegen Moeskroen liet hij zich dit seizoen negatief opmerken. Zo ging hij heel stevig in op Dimitri Mohamed. De enkel van de Moeskroen-speler moest eraan geloven en Carcela kreeg daarvoor wel een terechte rode kaart. Eric Gerets is een fan van de middenvelder, maar eerder gaf hij bij Sport/Voetbalmagazine mee dat Carcela moeilijk te controleren is. "Hij heeft de mentale leeftijd van een zestienjarige, maar ik ben wel enorme fan van hem. Niemand zal er ooit in slagen om hem te veranderen. Hij beleeft het voetbal op zijn eigen manier." Carcela is inderdaad een zeer goede voetballer en bij Standard zullen ze, ondanks zijn fratsen, blij zijn dat hij nog op Sclessin speelt. Hij kon zijn maatje Mpoku zelfs volgen naar het Midden-Oosten, maar hij besloot om te blijven.