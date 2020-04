Opnieuw ophef: "Biologische bom" en "Match had nooit mogen doorgaan"

Begin maart waren er in Europa nog enkele heel erg pittige duels in de Champions League en Europa League. Hebben zij een rol gespeeld in de verspreiding van het coronavirus?

De wedstrijd tussen Atalanta Bergamo en Valencia in de Europa League werd al als een biologische bom omschreven, nu is er nog een wedstrijd waar twijfels zijn over ontstaan.

Match had nooit mogen doorgaan

Dat er 3000 Spaanse fans van Atlético Madrid in Liverpool aanwezig waren voor de terugronde in de achtste finales van de Champions League? Dat gaat er bij de Madrileense burgemeester niet in.

"Het is natuurlijk makkelijk praten achteraf. Toch denk ik dat - met wat we toen wisten - de wedstrijd nooit had mogen doorgaan", aldus José Luis Martinez-Almeida bij Ondo Cero Radio.