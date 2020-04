Dury had het wel eens willen laten voelen: "Clubs als Anderlecht beseffen dat niet"

De kans dat de competitie alsnog hervat wordt, leeft nog steeds. Het valt allemaal af te wachten wat er donderdag bij de UEFA beslist wordt en vrijdag bij de Pro League. Francky Dury is geen fan, aangezien het toch play-off 2 wordt.

Maar hij zou toch aan een topclub als Anderlecht eens willen laten voelen wat het is om play-off 2 te moeten spelen. "Je voelt dat veel clubs die in Play-off 1 zitten of daar nog in kunnen raken, nog willen voetballen. Logisch, want PO1 is sportief en financieel aantrekkelijk. Voor de kleintjes, de K11, hoeft het niet meer", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"De schade die PO2 jaarlijks aanricht, is enorm. Clubs als Anderlecht, die nooit in die situatie zaten, beseffen dat niet. Twee jaar geleden wonnen we in PO2 eens met 8-0 van Waasland-Beveren. Hoe serieus kun je dat dan nog nemen? Maar goed: als ze ons verplichten, gaan we spelen."