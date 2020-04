'Ullemuule': Na het shirt van Dzeko en een schilderij van Kamagurka veilt KVO nu ook karikaturen van Lukaku, Ruytinx en andere ex-spelers

Zo bood Edin Dzeko het shirt dat hij in februari tegen AA Gent droeg aan om te veilen en kunstenaar Kamagurka een schilderij met een startprijs van 5.000 euro. Los daarvan was ook Frack Berrier met een inzamelingsactie begonnen.

Maar er blijven steeds nieuwe 'te veilen items' bijkomen. Maandag zette KV Oostende enkele karikaturen van ex-spelers in de kijker. Lokale tekenaar Seamoose maakte karikaturale portretten van Bjorn Ruytinx, Jordan Lukaku, Didier Ovono en Fernando Canesin waar fans op kunnen bieden.

Hoi @RuytinxBjorn , is dit niet mooi om in je living te hangen? šŸ˜€ 'Uulemuule', made by 'Ostensche artiest' Seamoose.

šŸ‘‰ https://t.co/7QdVGsY80f pic.twitter.com/19H6XTGz7d