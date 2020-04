Saelemaekers staat voor twee weken quarantaine door plannen heropstart Serie A

In Italië is men van plan om de Serie A binnenkort te hervatten. Voor Alexis Saelemaekers brengt dat de nodige uitdagingen met zich mee.

De jonge flankspeler die door Anderlecht aan AC Milan werd verhuurd kreeg toestemming van de Milanese club om terug naar België te keren. Mooi voor Saelemaekers, maar nu een eventuele heropstart van de Serie A dichter bij komt moest hij weer naar Italië.

En daar hoort een quarantaine bij. De komende twee weken brengt hij op zijn appartement door, samen met zijn manager. "Naar buiten gaan is absoluut verboden. De conditie onderhouden wordt zo wel moeilijker, maar het is de enige mogelijkheid om straks opnieuw op de club te kunnen werken. Ik hoop echt dat we op 4 mei kunnen herbeginnen, want ik mis het veld enorm", legde Saelemaekers uit bij Het Nieuwsblad.