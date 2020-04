'Kompany ziet toekomst in 15-jarige spits': RSCA maakt werk van eerste profcontract

De opleiding van Anderlecht heeft een uitstekende reputatie. Niet moeilijk, met al die toppers die de club de voorbije jaren voortbracht, maar dat heeft natuurlijk ook een keerzijde. Andere clubs zijn er als de kippen bij om spelers vroeg weg te plukken.

Dat ziet Anderlecht niet graag gebeuren. Zeker niet bij de spelers waar ze een grote toekomst in zien. De 15-jarige Enock Agyei is er daar een van. Volgens Het Laatste Nieuws wordt er met hem onderhandeld over een eerste profcontract en lijkt het voor RSCA de goede kant op te gaan.

Vincent Kompany himself zou een 'believer' zijn van de jonge spits. Agyei is overigens niet de enige youngster die straks mogelijk zijn eerste profcontract tekent bij paars-wit. Maandag informeerden we u al over de contractbesprekingen met Mario Lavia.

Beide spelers zouden op de radar staan bij verschillende Europese topclubs. Anderlecht speelt dus kort op de bal.