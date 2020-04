Politicus snapt niet dat Anderlecht licentie kreeg en hekelt hun boodschap tot solidariteit: "Leven boven hun stand" en "Wat voor Moeskroen telt ..."

Jean-Marie Dedecker was maandag te gast in De Tribune, de podcast van Sporza. En daarin schuwde hij de krasse uitspraken niet.

Het gedrag van RSC Anderlecht de voorbije weken en de oproep tot solidariteit wat de Europese gelden betreft? Dat ging er bij Jean-Marie Dedecker niet in.

"Anderlecht speelde decennia lang in Europa en gaf nooit iets, nu wilden ze solidariteit van andere ploegen. Bij de laatste onderhandelingen over tv-gelden vroegen ze 90% van de extra gelden ..."

Foute boodschapper

"Ze waren de foute boodschapper. Dat de grote clubs de kleintjes nodig hebben, dat klopt. Maar het is altijd graaien graaien en als ze dat niet meer kunnen, dan gaan ze aan de bedelstaf. Als er eens een windje of een virusje tegen zit gaan ze hun eigen mensen dumpen in technische werkloosheid. Ze leven boven hun stand."

Wat hem betreft zou paars-wit overigens ook geen licentie mogen krijgen: "Natuurlijk niet. Dit kan toch niet? Vandenhaute zorgt voor een frisse wind, maar hij is een makelaar. Dat hij niet op de loonlijst staat van Anderlecht, maar wel op die van Coucke? Dat is toch hetzelfde als dat Mogi Bayat op de loonlijst zou staan van de voorzitter van Club Brugge? Wat niet kan voor Moeskroen, kan ook niet voor Anderlecht."