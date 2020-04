Sport/Voetbalmagazine is clubs voor en houdt het al voor bekeken dit seizoen: "voetbal is zo dood als een pier"

Roularta Media Group heeft beslist om de uitgaven van Sport/Voetbalmagazine tijdelijk stop te zetten. Het voorlopige laatste nummer ligt woensdag in de rekken. Daarna wordt het waarschijnlijk wachten tot augustus, of tot wanneer het voetbal herneemt.

"We willen er opnieuw staan bij de start van de nieuwe competitie, dus moeten we wachten tot er duidelijkheid is rond de kalender van seizoen 2020-2021", zegt directeur Jos Grobben. "Anderhalve week voor de nieuwe datum, publiceren we zoals elk jaar een competitiespecial."

De coronacrisis treft de voetbalwereld dus ook onrechtstreeks, want voor de media die berichtgeven rond voetbal en sport is het ook lastig geworden. "Het voetbal is zo dood als een pier", schuwt Grobben de stevige uitspraken niet. "