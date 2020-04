Rode Duivel over de 'oude' verdediging voor het EK: "Over mij moet je je alvast geen zorgen maken"

De Rode Duivels willen nu eindelijk oogsten op het EK. Uiteraard waren ze zich allemaal aan het voorbereiden om het EK dit jaar te spelen, maar ook voor volgend jaar is er nog geen probleem. Dat beweert Thomas Vermaelen, ouderdomsdeken bij de nationale ploeg.

Vermaelen is niet van plan om er ineens de brui aan te geven. "Veel mensen zullen mij volgend jaar vragen of ik nog doorga, maar dat is hetzelfde als met het einde van mijn carrière. Ik ga ervan uit dat ik me volgend jaar nog goed zal voelen, zoals nu", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Ik zie niet in waarom dat dan anders zou zijn. Ik snap wel dat het een item is dat de verdediging een jaartje ouder wordt, maar ik ben positief gestemd dat het volgend jaar ook nog zal lukken. Trouwens, als het EK nu had plaatsgevonden, denk ik niet dat veel spelers erna gestopt zouden zijn."

Vertonghen en Alderweireld, die gaan nog door

Daar werd ook al druk over gespeculeerd. "Vertonghen, daar moet je je al geen zorgen over maken. Alderweireld ook niet, die speelt nog elk jaar op een hoog niveau. Iedereen kijkt naar Kompany en mij omdat wij de oudsten zijn en door onze blessures. Ik kan alleen maar zeggen dat je je over mij geen zorgen hoeft te maken."