Rode Duivels in Corona-tijden: Eden Hazard gaat koken, Dries Mertens mist zijn grote liefde, ...

Overal ter wereld ligt het voetbal momenteel stil. En dus is een overzicht maken van wat de Rode Duivels allemaal deden deze week overbodig. Of net niet? Ze deden namelijk heel wat leuke dingen in coronatijden.

Thibaut Courtois blijft zich amuseren met allerhande spelletjes. NBA, FIFA, F1, hij is echt wel van alle markten thuis:

In the next two days, I’m playing for the Belgian eDevils with the talented @RSCL_ShadooW. Ready to take on Luxemburg and England this week in the #StayAndPlayCup. ⚽🔴 #COMEONBELGIUM pic.twitter.com/1pBj9uz1cl — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) April 20, 2020

Romelu Lukaku deed - zoals geweten - een beruchte Q&A met zijn fans én hij keek als NBA-liefhebber naar The Last Dance:

Watched ‘ The Last Dance’ on netlix today and i must say i can’t wait to watch the next episodes 💯 — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) April 20, 2020

Eden Hazard? Die slaat dan weer aan het koken ...

Ce soir, j’enlève le maillot... et je mets le tablier ! 😏

Tonight I take off my jersey and put on my apron !👌🏿👍🏿#onestensemble #TousEnCuisineEnDirectAvecCyrilLignac pic.twitter.com/AAe3aIlqMe — Eden Hazard (@hazardeden10) April 23, 2020

En Dries Mertens? Die mist stilaan zijn grote liefde: