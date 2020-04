Talenten die deze zomer een transfer kunnen maken: Jonge Italiaan staat op de radar van FC Barcelona

Deze week bekijken we elke dag een toptalent die deze zomer een mooie transfer kan maken. Vandaag is het de beurt aan Sandro Tonali. De defensieve middenvelder van Brescia is dit seizoen helemaal aan het ontbolsteren.

FC Barcelona heeft een veelbelovende jonge middenvelder in het vizier. Volgens Corriere dello Sport zou de Catalaanse club bereid zijn om 60 miljoen euro te betalen voor Sandro Tonali, de defensieve middenvelder van Brescia. De 19-jarige middenvelder, die zijn professionele debuut maakte in de Serie B, was zeer belangrijk voor de promotie naar de Serie A. Dit seizoen heeft hij bevestigd en Tonali wordt gezien als één van de meest talentvolle spelers ter wereld. Zijn prestaties leverden hem zelfs zijn eerste caps op voor de nationale ploeg: na zijn debuut tegen Liechtenstein in oktober was hij een basisspeler in de laatste twee wedstrijden van Italië tegen Bosnië en tegen Armenië. Veel clubs willen hem, maar FC Barcelona lijkt dan toch aan het langste eind te trekken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.