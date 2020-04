Volgens voorzitter van Antwerp kan het huidige seizoen nog heropgestart worden op deze datum: "Het is perfect mogelijk"

Volgende week zal er een algemene Vergadering van de Pro League plaatsvinden. Daarin zullen ze het hebben over het eventuele vervolg van de competitie. Volgens Paul Gheysens, de voorzitter van Antwerp, zou er tegen 1 juli opnieuw gevoetbald kunnen worden.

Op vrijdag zit De Nationale Veiligheidsraad samen om het te hebben over de massa-evenementen. Daar horen ook de voetbalwedstrijden bij. De algemene Vergadering van de Pro League zal op basis van De Nationale Veiligheidsraad een beslissing maken over een mogelijke heropstart van de competitie.

Volgens Paul Gheysens, de voorzitter van Antwerp, zou er tegen 1 juli opnieuw gevoetbald kunnen worden. Hij had een interview bij Gazet van Antwerpen. "Het is perfect mogelijk met de nodige respect voor de regels. Het is vooral van economisch belang voor de voetbalploegen", aldus Gheysens.