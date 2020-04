Verschueren ziet het redelijk donker in...: "Dat ik dit op het einde nog moet meemaken, we zullen die klootzak niet snel kwijt zijn"

Op zijn 89ste is het voor Michel Verschueren, The Silver Fox, geen evidentie om momenteel nog veel te doen. De éminence grise van het Belgische voetbal ziet het allemaal nogal donker in: "We zullen zien of ik deze pandemie overleef..."

De schrik zit er dus wel in bij Verschueren senior. “Ik neem elke dag mijn temperatuur op. Ik moet niet overgeven, heb geen misselijkheid, moet niet hoesten en ik eet goed. Ik denk dus niet dat ik ziek ben. Ik had niet verwacht dit aan het einde van mijn leven mee te maken. Het is een triest einde. Dit raakt me", aldus Verschueren in La Dernière Heure. Zoon Michael wil zijn vader ook niet in gevaar brengen en blijft weg, net als de andere kinderen en kleinkinderen. "Hij zegt me dat ik niet moet overdrijven en dat we eruit gaan komen. Maar ik denk niet dat we aan het einde van de tunnel zijn. We zullen deze klootzak niet snel kwijtraken." Volgend jaar wordt hij 90... “Ik moet het tot dan volhouden. Hopelijk ...”