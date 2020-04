Roept de Bond straks ook geen kampioen uit zoals in Nederland? Club Brugge-manager denkt er het zijne van

In Nederland heeft de nationale voetbalbond zich uitgesproken over het eindeklassement en de gevolgen daarvan. Opvallend: er is dit jaar geen kampioen bij onze Noorderburen. Is dat bij ons straks ook het geval?

Vincent Mannaert, manager van Club Brugge, denkt dat er in België straks wel een kampioen wordt uitgeroepen. "De situatie in Nederland is anders. Bij ons is er sprake van sportieve logica", stak hij van wal in Gazet van Antwerpen. Vriend en vijand is het erover eens. Club Brugge heeft een straatlengte van 15 punten voorsprong op eerste achtervolger Gent. Er moet nog een wedstrijd in de reguliere competitie worden afgewerkt, waarna de punten worden gehalveerd. Dan zouden nog eens tien matchen tegen de beste clubs van het land volgen. "In Nederland hebben niet alle ploegen hadden evenveel wedstrijden gespeeld. De nummer één en de nummer twee hadden evenveel punten. Ik stel vast dat vriend en vijand het er over eens zijn dat we de titel verdienen", besloot hij.