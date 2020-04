De Bruyne verklapt met welke Rode Duivels hij graag en niet graag in quarantaine zou zitten: "Romelu is als een kind"

Kat Kerkhofs sprak deze middag op Instagram met Kevin De Bruyne in haar rubriek 'Homeparty met Kat'. Ze vroeg met welke Rode Duivels De Bruyne graag en niet graag in quarantaine zou zitten.

Kevin De Bruyne moest niet lang nadenken over de vraag met wie hij graag een quarantaine zou beleven. "Met Dries Mertens is er altijd plezier te beleven. Hij is, net zoals Jan Vertonghen, een sfeermaker. Romelu Lukaku kan dan weer zowel goed als slecht zijn. Met hem samenwonen kan je vergelijken met een kind hebben. Hij is enkel stil als hij slaapt."

Uiteraard moest De Bruyne ook zeggen met wie hij niet in een quarantaine wil zitten. "Dan zou ik voor Toby Alderweireld gaan. We zijn allebei stil en dan heb ik liever een sfeermaker in huis", aldus de aanvallende middenvelder van Manchester City.