Lazio-voorzitter heeft een héél opmerkelijk voorstel: "Zo kunnen we de titelstrijd beslissen"

De titelstrijd in Italië gaat momenteel tussen Juventus FC en SS Lazio. Het coronavirus dreigt er echter voor te zorgen dat het een seizoen zonder titelhouder zal worden. En dat willen de Romeinen helemaal niet meemaken.

SS Lazio denkt in dit geval spontaan terug aan 1915. Ook toen waren de Romeinen op titelkoers, maar stak WOI een stokje in de wielen. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

Claudio Lotito wil het niet zo ver laten komen. "In het slechtste geval kunnen we de titelstrijd beslissen in één onderling duel", aldus de voorzitter van Lazio in La Republicca.

In het slechtste geval kunnen we de titelstrijd beslissen in één onderling duel

Lotito heeft er in dat geval alvast vertrouwen in. In de competitie én in de Italiaanse SuperCup slaagden de hoofdstedelingen er al in om De Oude Dame te verslaan.