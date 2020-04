Nainggolan weet niet waar zijn toekomst ligt maar heeft wel een uitgesproken voorkeur

De uitleenbeurt van Radja Nainggolan bij Cagliari zit er bijna op en het ziet er niet naar uit dat zij de Belgische middenvelder kunnen houden.

Cagliari zou aan een ruildeal werken maar dan nog vormt het salaris van Radja Nainggolan een struikelblok. Komen de clubs niet tot een akkoord dan moet de 31-jarige middenvelder terugkeren naar Inter Milaan, maar daar lijkt hij geen toekomst te hebben.

Romeinse derby

Dit weekend ging de gewezen Rode Duivel live op Instagram en daar had hij het over zijn toekomst. Een terugkeer naar AS Roma, de club waar hij vijf seizoenen het mooie weer maakte, ziet hij wel zitten.

"Ik wil wel terug naar AS Roma als de omstandigheden goed zitten. Ik heb er een goede tijd gehad. Niets overtreft een Romeinse stadsderby", gaf Nainggolan aan op het sociale medium.