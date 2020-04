Spaanse dokters zijn duidelijk over mogelijke heropstart La Liga: "Alles zal steevast ontsmet moeten worden"

In verschillende competities zijn er nog veel vraagtekens of er effectief nog wedstrijden gespeeld kunnen worden. In Nederland is beslist om niet meer te spelen, maar in andere landen, zoals in Spanje, zoeken ze naar een andere oplossing.

Volgens de Spaanse clubdokters zullen er dan wel heel wat maatregelen genomen moeten worden als er toch wordt beslist om nog te spelen. "De velden en de ballen zullen steevast ontsmet moeten worden", staat te lezen in Het Nieuwsblad. Volgens de dokters zullen er ook meer blessures zijn als er een heropstart is van de competitie. "Ze zitten al bijna 8 weken thuis en niet iedereen heeft de mogelijkheden om hun fitheid te trainen. De opbouwperiode zal zo lang mogelijk moeten zijn."