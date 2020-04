Nederlander geeft Pro League raad: "Doe er alles aan om de bekerfinale nog te spelen, want anders..."

In Nederland gaat het rechtzaken regenen na de beslissing om geen stijgers en dalers aan te duiden. Ook de verdeling van de Europese tickets zorgt er voor veel commotie. Utrecht trok bijvoorbeeld al naar de rechtbank. Een situatie die men in België beter vermijdt... Sportadvocaat Christian Visser...

Visser is de voetbaladvocaat van Nederland en geeft de Pro League nu een goeie raad. Utrecht krijgt bijvoorbeeld geen Europees ticket terwijl ze toch in de finale van de Beker staan. Dat ticket gaat naar de nummer 3, Feyenoord, dat toevallig de concurrent was in die finale.

Voor Visser is het duidelijk: de Pro League moet er alles aan doen om tenminste de finale nog af te werken. “Ik zou toch proberen om die finale - desnoods eind augustus­ - nog te laten doorgaan”, vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

"In Nederland mag er tot 1 september simpelweg niet worden gevoetbald. Maar zolang er bij jullie een opening is, vind ik dat Antwerp vol voor die finale moet gaan. De UEFA wil namelijk zo veel mogelijk competities uitspelen. Komt de finale er niet, dan riskeer je een rechtszaak, zoals bij ons. En eerlijk: Utrecht maakt een goeie kans om die te winnen. De UEFA liet weten dat elk land de Europese­ tickets “op sportieve gronden” moest verdelen. Dus waarom zou de beker, die volgens de reglementen recht geeft op zo'n ticket, plots niet meer tellen?"