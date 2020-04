Anderlecht verliest belangrijke medewerker aan Ajax

Een streep door de rekening van de jeugdwerking en sportief directeur Peter Verbeke? Anderlecht ziet jeugdscout Afrim Salievski naar Ajax vertrekken.

Salievski was een centrale verdediger die zijn opleiding kreeg bij RWDM, maar door vele blessures vroegtijdig een einde aan zijn carrière moest maken. Hij stopte in 2007 na 24 matchen in eerste klasse en werd in 2012 jeugdscout bij Anderlecht.

Nu wordt de Albanese Belg dus door Ajax weggekaapt. In Neerpede genoot hij een goeie reputatie als ontdekker van nieuw talent.