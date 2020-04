Club en fans slaan handen in elkaar: Cercle Brugge start crowdfunding op tegen Corona

Naar aanleiding van een initiatief door eigen fans heeft Cercle Brugge een crowdfunding opgestart tegen Corona. De bedoeling is dat de opbrengst van de crowdfunding gedoneerd wordt aan de Brugse ziekenhuizen.

Het waren drie Cercle Brugge-fans die het initiatief namen om samen iets te doen in de strijd tegen het Coronavirus. Via een fangroep op Facebook kondigde ze hun solidariteitsactie aan. De bedoeling is dat ze de Brugse ziekenhuizen hiermee een hart onder de riem kunnen steken.

"We doen dit voor alle ziekenhuizen (AZ Sint-Jan, AZ Sint-Lucas en PZ Brugge) én alle woon-zorgcentra. Eventueel om hier of daar een tekort bij te passen, en als dat niet nodig blijkt, gebruiken we het geld voor attenties voor alle zorgverleners en alle patiënten en rusthuisbewoners. Die mensen verdienen ons allergrootste respect en het zou fijn zijn dat de Cerclesupporters zich wéér eens van hun beste kant laten tonen”.

De actie werd opgemerkt door de club en die spraken vrijwel meteen hun steun uit via de officiële kanalen. Voorlopig hebben de fans al zo'n 600 euro verzameld. Al is het wel hun bedoeling nog veel meer in te zamelen. De crowdfunding loopt nog tot 9 mei.