José Mourinho schoolt zich om tot groenteboer tijdens coronacrisis

In die tuinen worden groenten en fruit gekweekt voor de speler svan Tottenham zelf. Maar aangezien die al even niet meer op de club mogen komen, hebben ze bij Tottenham besloten om de producten uit de groentetuin uit te delen aan distributiecentra in Londen.

En daarvoor kwam Mourinho een handje helpen. Onder andere spinazie en rabarber werden door de Portugees mét mondmasker ingeladen in de auto om naar het distributiecenter te brengen.

Jose has made the first of his weekly deliveries of fresh produce from the Kitchen Garden at our Training Centre to the food distribution hub at our stadium.



This will now be distributed by @HaringeyCouncil to those most in-need within our local community.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/IU88sG3a06