Fans hebben schrik om weer naar stadions te gaan, Van Ranst ziet het positief: "Alleen gaat dat nog tijdje duren"

Een nieuwe realiteit... Zitten we straks allemaal met mondmaskers en gepaste social distancing in een voetbalstadion? Twee op drie fans zouden het momenteel niet zien zitten om in een vol stadion naar een match te gaan kijken volgens een enquête van HBvL.

Het zal even duren voor we eraan gewend zijn, maar alles went. “Het is moeilijk te voorspellen hoe de fans met de nieuwe situatie zullen omgaan", zegt viroloog Marc Van Ranst in de krant. "De social distancing, de mondmaskers." Moeten clubs dan vrezen voor hun toeschouwersaantallen? "Ik verwacht zeker een tijdelijk effect. De mensen zullen anders aankijken tegen grote manifestaties. Maar om positief te eindigen: er komt een dag dat volle stadions weer mogen en dat ze ook effectief weer vol zullen zitten. Alleen gaat dat nog een tijdje duren."