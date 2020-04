Roberto Martinez is vol lof over Rode Duivel: "Hij is uniek in het moderne voetbal"

Roberto Martinez heeft zich in de Spaanse media vol lof uitgelaten over Thibaut Courtois. De bondscoach keek terug op de prestaties van Courtois sinds zijn overstap van Chelsea naar Real Madrid.

Aan El Espanol liet Martinez weten trots te zijn op zijn nationale doelman. "Het had gemakkelijk geweest na vorig seizoen om de handdoek in de ring te gooien of de schuld op anderen te steken. Maar Thibaut deed het tegenovergestelde. Hij was kritisch voor zichzelf en wist dat hij zijn prestaties kon verbeteren. Dat geeft een blijk van maturiteit."

"In het moderne voetbal is er geen doelman zoals hij, Thibaut is uniek. Ik ben trots dat ik hem tijdens deze periode heb zien groeien als mens. Hij is hier sterker uitgekomen en dat is te zien aan zijn prestaties", vervolgde de bondscoach.

Lang werd er getwijfeld of Real Madrid er goed had gedaan om Keylor Navas van de hand te doen en het volle vertrouwen aan Thibaut Courtois te geven. Maar ondertussen werpte de doelman zich op als absolute sterkhouder. "Hij is onmisbaar geworden voor Real Madrid", voegde Martinez daar nog aan toe.

Ook had de bondscoach nog een woordje klaar voor Eden Hazard, die momenteel herstelt van een enkelblessure. "Ik sta wekelijks in contact met hem en het medische team van Real Madrid. Hij doet het erg goed. Hij is gefocust op zijn herstel en dat verloopt volgens plan."