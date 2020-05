Doelman beschrijft nieuwste Anderlecht-aanwinst: "Ik zag mijn ploegmaats naar huis gaan en baalde als een stekker"

Vincent Kompany was de man die Jelle ten Rouwelaar er graag bij had. Ten Rouwelaar kent Kompany omdat zijn ex-club NAC een samenwerkingsakkoord had met Manchester City. En daar kwam hij onder de indruk van zijn werkijver en capaciteiten.

Jorn Brondeel had hem bij NAC één seizoen als keeperstrainer. “Hij is bezeten van het vak”, zegt Brondeel in Het Nieuwsblad. “Op elk uur van de dag kan je met hem discussiëren over keepersacties. Jelle is ook een trainingsbeest. Achter iedere oefening zit een duidelijke visie. Hij heeft me geleerd dat je keihard moet werken voor elke bal. Door te anticiperen, door positie te kiezen, het spel te lezen. Hij bewijst dat ook met video’s. Van elke keeper houdt hij ook mapjes bij met doelstellingen."

In die mate geobsedeerd dat hij extra uren vraagt aan zijn doelmannen. “Hij trainde heel graag buiten de groep om. Dus moest ik vaak op woensdag- of donderdagnamiddag met hem het veld op. Zelfs als de winterstop naderde en er bijna geen wedstrijden meer waren. Terwijl het regende zag ik mijn ploegmaats vrolijk naar huis gaan en ik baalde als een stekker. Maar kort na Nieuwjaar pakte ik een penalty waardoor we die match wonnen. Aan één blik van Jelle had ik genoeg om te weten dat dit mijn beloning was."