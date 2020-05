Overgrote meerderheid van supporters steunt Pro League om competitie definitief stil te leggen maar wil wel compensatie van de clubs

Belgian Supporters, de overkoepelende organisatie van de Belgische supportersverenigingen, heeft een enquête gehouden naar de mogelijke stopzetting van de competitie van de voetbal en de gevolgen ervan.

Een overgrote meerderheid (zo'n 79%) van de ondervraagden is het eens om het voetbal definitief stil te leggen in België. Dat de UEFA eist om de competities uit te spelen, desnoods achter gesloten deuren, vindt 69% niet kunnen.

Eisen vinden ze niet kunnen, maar een mogelijke optie is het wel voor de supporters. Indien alles veilig kan gebeuren én uitgezonden wordt op de televisie, kan een heel nipte meerderheid van 50,35% zich erbij neerleggen om de competitie uit te spelen zonder publiek. Een vreemde trend, vindt ook Eddy Janssis, voorzitter van Belgian Supporters. "Er is wel begrip voor de beslissing om stop te zetten maar we zien opeens een verschuiving naar 50/50 als we het hebben over spelen achter gesloten deuren", reageert hij.

Zo'n 56% verwacht wel een compensatie van de clubs als de competitie wordt stopgezet. De meerderheid gaat dan voor korting op een abonnement volgend seizoen, maar een terugstorting van geld of consumptiebonnen worden ook nog geaccepteerd. Aangezien de clubs zelf ook in financieel moeilijk weer zitten, is het nog maar de vraag of er een compensatie zal komen naar de supporters.