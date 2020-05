Ook D'Onofrio (Antwerp) woest om dubbele petten in de top van het Belgisch voetbal: "Natuurlijk wil Charleroi stoppen" & "En dat is dan onze woordvoerder bij UEFA"

Er worden stevige prikken uitgedeeld tussen Antwerp en Mehdi Bayat, Peter Croonen en andere clubbestuurders in de top van het Belgisch voetbal. De inzet is duidelijk: RAFC vindt het te vroeg om de competitie stop te zetten, de anderen willen er een punt achter zetten.

Dat leidde al tot nu enkele rondes bekvechten in de pers en nu is het aan Luciano D'Onofrio, sportief directeur bij Antwerp. In Het Nieuwsblad herhaalt hij wat de club al meermaals heeft uitgedragen: een beklag over de dubbele petten in de Pro League, het gelobby en het feit dat Antwerp zich als enige verzet tegen een stopzetting van de competitie.

Boos op Bayat

"Neem vorig seizoen: Genk stond begin maart eerste, Club Brugge tweede, AA Gent vijfde en Charleroi zevende. Denk je echt dat we dan de competitie hadden stopgezet", vroeg D'Onofrio zich af, alvorens verder te gaan over de dubbele petten.

"Bondsvoorzitter Bayat beslist mee, terwijl zijn club middenin de discussie zit. Natuurlijk wil Charleroi stoppen, ze hebben een rechtstreeks ticket voor Europa. En dat is dan onze woordvoerder naar de UEFA en de politiek. Vorige week verklaarde hij nog op de Algemene Vergadering dat hij met Di Rupo en Bouchez gepraat heeft om de competitie stop te zetten."

"Dit belangenconflict kunnen we toch niet meer toelaten. Bondsvoorzitters en voorzitters van de Pro League mogen geen binding meer hebben met een club", besloot D'Onofrio.