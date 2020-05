Nog meer ontslagen: Anderlecht stuurt weer twee oudgedienden weg

Het nieuwe rondje ontslagen bij Anderlecht is duidelijk nog niet gedaan. Intussen werd bekend dat er weer twee werknemers, die al jaren voor de club werken, moeten vertrekken.

Daniel Renders is de meest opvallende. De 64-jarige Renders werkte al sinds 2000 voor de club en was er beloftentrainer en assistent van Broos, Vercauteren en Jacobs. Daarna werd hij scout en volgde hij uitgeleende jongeren op. Zijn contract liep af in juni, maar Het Nieuwsblad weet dat hij nu al moet vertrekken.

Daarnaast vertrekt ook Christian N'Sengi. Hij was trainer bij de jeugd van Anderlecht, maar ook Congolees bondscoach. Hij riep in het verleden Mbokani, Mpoku, Mbemba... op voor de nationale ploeg. Hij werkte ook voor de Vanden Stockfoundation, die Brusselse jongeren helpt.