Jagen op spelers jonger dan 13 om opleidingsvergoeding niet te moeten betalen: "We gaan die niet betalen omdat we hem nog geen contract gaan aanbieden"

Clubs moeten normaal gezien opleidingsvergoedingen betalen als ze jeugdspelers gaan wegkapen bij de concurrentie. Tot 125.000 euro per opleidingsjaar. Maar in de praktijk worden die nooit betaald omdat de spelers 'andere compensaties' krijgen om een profcontract te vermijden.

Een speler die drie jaar bij Standard zijn opleiding kreeg en verkast naar Genk zou dus zo'n 375.000 euro kosten. Dat voorbeeld was er vorige week met de 14-jarige Cédric Nuozzi. Maar Genk is niet van plan dat bedrag te betalen. “Om de eenvoudige reden dat we hem nog geen contract zullen aanbieden”, stelt Roland Breugelmans, hoofd van de Genkse jeugd, in Het Nieuwsblad. “Dat doen we pas als de huidige regelgeving wordt aangepast en we de 375.000 euro opleidingsvergoeding niet moeten betalen.”

Intussen worden spelers gecompenseerd met onkostenvergoedingen, tekengelden en zelfs auto's. De Pro League wil daar nu paal en perk aan stellen door de opleidingsvergoedingen te verlagen, want nu gaan clubs zelfs op spelers jonger dan 13 jagen. "Die opleidingsvergoedingen moet je pas vanaf de U13 betalen”, zegt Bob Magotteaux, het opleidingshoofd van STVV. “Dat zorgt ervoor dat de leeftijdsgrens van het scouten wordt verlaagd. De kunst is nu om onder twaalf jaar al spelertjes binnen te halen. Dat kan niet de bedoeling zijn. De regel heeft hierin een averechts effect.”