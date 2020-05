Verheyen geeft D'Onofrio maar op één punt gelijk: "Maar klagen over lobbyen en zelf lobbywerk doen..."

Luciano D'Onofrio haalde vorige week zwaar uit naar de clubs die nu willen stoppen met voetballen. Analist Gert Verheyen heeft daar zo zijn bedenkingen bij: "Maar over één zaak heeft hij wel gelijk."

D'Onofrio hekelde de beslissing van de stopzetting omdat ze te vroeg genomen was. “We waren de eerste in Europa­, maar het was wel de juiste beslissing. Hij zegt dat het “al op 2 april werd beslist”, nog “vóór de omvang van de pandemie” duidelijk was. Sorry, op 2 april zaten we zowat op de piek van de curve. Dat is jongleren met data. Dat argument klopt niet", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Dat we twee tot drie weken dichter staan bij een hervatting is ook geen valabel argument. “Nogal logisch. Over drie weken zullen we daar nog dichterbij staan. Vroeg of laat herbeginnen we weer. We komen dus altijd dichterbij. Net zoals hij klaagt over lobbywerk, maar wel stelt dat er ook clubs Antwerp zullen volgen. Tja, dan heb je zelf gelobbyd, hè."

Maar de dubbele functie van Mehdi Bayat aanklagen, vindt Verheyen wel kunnen. "Die kritiek is wél terecht. Dat dubbele petten niet kunnen, daar heeft D'Onofrio helemaal gelijk in. Ik vind dat ook. Vroeg of laat zit je altijd met een belangenconflict. Zelfs al was het niet de beweegreden van Mehdi Bayat om Charleroi te bevoordelen, hij kan dat nooit weerleggen. Het probleem is het moment waarop ­D'Onofrio op zijn achterste poten gaat staan. Je moet dat doen wanneer je bijvoorbeeld aan de leiding staat en er geen sprake is van een conflictsituatie."