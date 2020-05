Dag op dag 12 jaar geleden: KV Kortrijk promoveert naar Eerste Klasse

Een eerste klasse inbeelden zonder KV Kortrijk, het lijkt moeilijk dezer dagen. Maar het is nog niet zo enorm lang geleden dat KVK promoveerde, exact 12 jaar geleden namelijk op 4 mei 2020.

In de titelmatch moest Kortrijk afrekenen met Eupen, beide ploegen spelen ondertussen al even op het hoogste niveau. Twaalf jaar geleden was Eupen een middenmotor in tweede klasse én mocht de eerste na 36 wedstrijden promoveren zonder een finalesysteem over meerdere periodes zoals nu.

Kortrijk won met 2-1 van 'De Panda's'. Het eerste doelpunt kwam op naam van De Ly. Na een corner botst de bal als bij wonder helemaal door naar de tweede paal, waar De Ly de bal in het dak van het doel kan trappen. Nog voor de rust zorgt latere Gouden Schoen-winnaar Sven Kums voor de 2-0 ruststand. Eupen zorgt nog voor de 2-1 aansluitingstreffer via Bollue maar komt niet verder dan dat.

En zo verzekert Eupen zich met nog een speeldag te gaan van promotie naar het hoogste niveau. Ze eindigen uiteindelijk met 10 punten voorsprong op Tubize, dat later ook stijgt via de eindronde.