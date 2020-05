Nasri doet merkwaardige onthulling over zijn favoriete coach: "Ik mocht drinken, uitgaan,... als ik er maar stond in het weekend"

Samir Nasri heeft al een tijdje niet meer van zich laten horen op het veld, maar nu komt hij toch met een paar opvallende verklaringen over zijn periode in Sevilla. Vooral over zijn relatie met toenmalig coach Jorge Sampaoli.

"Ik had een vriendschappelijke relatie met Sampaoli. Hij was een vriend, geen coach", zei hij in zijn Instagram Live. "Sampaoli had me zo graag dat hij zei: kom naar ons, je kan drinken, je kan naar de disco, doe wat je wil en ik verdedig je wel bij de club. Ik vraag je alleen om in het weekend goed te zijn op het veld."

En daar stopte het niet. "Ik wou mijn familie gaan bezoeken in het weekend dat ik niet moest spelen. Sampaoli zei me daarop dat hij wel op mijn hond zou passen. We hadden één van de beste teams ter wereld op dat moment. Nzonzi, Vitolo, Jovetic, Sarabia, Ben Yedder, Adil Rami, Mariano ... Zes maanden lang waren we zo goed als Barcelona en Real Madrid."

De positieve drugtest in LA zorgde wel voor een breuk met Sevilla. "Wat er in Los Angeles gebeurde heeft mijn seizoen kapotgemaakt. Het was een vitamine-injectie: legaal en ik had een voorschrift. Maar in het ziekenhuis injecteerden ze veel meer product dan verwacht. Ik was er kapot van, want ik kreeg een straf van twee jaar. Sampaoli wou me zelfs dan nog houden, maar het was gedaan voor mij. Ik wou niet meer voetballen, ik dacht er de hele tijd aan."