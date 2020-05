Club Brugge-icoon helpt mythe uit de wereld: "Instinct? Nee, dat is het resultaat van uren en uren werken"

Als je het hebt over iconische voetballers die ooit in de Belgische competitie gespeeld hebben, kan je niet voorbij Jean-Pierre Papin. De oud-international van Frankrijk scoorde aan de lopende band voor Club Brugge. Maar in tegenstelling tot wat velen denken, was dat niet aangeboren.

"Als je elke dag werkt, perfectioneer je jezelf. Ik heb het geteld: ik heb de bal meer dan 1,6 miljoen keer geraakt. Tweehonderd keer per dag op training gedurende praktisch heel mijn carrière. Daaruit heb ik 346 goals gepuurd, een relatief laag getal uiteindelijk", zegt hij bij S/V Magazine.

"Maar wat je moet onthouden, is dat je al dat werk doet om niet te moeten nadenken tijdens een match. Om je te doen geloven dat wat je doet en de doelpunten die je maakt, op instinct tot stand komen. Maar niets is minder waar. Pas na mijn carrière heb ik dat begrepen. Door mijn goals en die van anderen terug te zien. De looplijnen die je maakt, de positionering van je lichaam op het moment dat het de bal raakt, dat is allesbehalve instinct, dat is het resultaat van werk. Uren werk. En dat raak je heel snel kwijt."

Het werk is één ding, maar je moet er ook aanleg voor hebben. "Ik denk dat men geboren wordt met bepaalde kwaliteiten. Ik had scoren in mijn bloed, dat denk ik echt. Maar aan elke gave moet je werken. Toen ik heel klein was, leerde mijn papa me correct tegen een bal te trappen. Ik was héél jong toen ik al probleemloos een bal over veertig meter kon versturen. Eerlijk, ik had een perfecte traptechniek."