De Container Cup: wat een prestatie! Roeier geeft "salonvoetballer" Vanaken en al de rest op hun doos

Hans Vanaken was dinsdag de eerste mannelijke voetballer die aan de Container Cup meedeed. Zijn prestatie werd verpest door het onderdeel wielrennen. Iets waar roeier Tim Brys blijkbaar geen last van had...

Vanaken deed het nochtans niet slecht in de meeste onderdelen. In het loopsegment zette hij de tweede tijd van alle deelnemers neer. Enkel hockeyer Thomas Briels deed beter. Maar hij verpestte het op de fiets, een onderdeel waar hij vooraf al van zei dat hij het amper doet. "En als ik het niet graag doe, is het meestal al over bij mij." Vanaken trapte een heel klein verzet en betaalde daarvoor de prijs. "Vanaken is een salonvoetballer", lachte hij achteraf. Het leverde hem wel de laatste plaats op.

Er is trouwens een nieuwe leider. Roeier Tim Brys gaf zelfs de wielrenners het nakijken op hun favoriete onderdeel. Hij klopte de tijd van Toon Aerts op de hometrainer en dook met zijn algemene tijd als eerste onder de tien minuten. "Als er iets is wat roeiers goed kunnen, is het door de pijngrens gaan." Dat was ook duidelijk te zien aan zijn grimassen. Maar wat een prestatie!