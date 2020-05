Enorme storm rond uitspraken Courtois: "Waarom hou jij je mond eens niet?

Thibaut Courtois is in het oog van de storm beland in Spanje. De doelman van Real Madrid had zich uitgelaten over de mogelijke stopzetting van de competitie en noemde een titel voor Barcelona 'verkeerd'.

"Het zou niet eerlijk zijn als Barcelona kampioen gekroond wordt. Wij hebben niet van hen verloren en waren dit seizoen sterker dan hen", gaf Courtois aan via zijn eigen sociale media. In een interview met Sporza sprak Courtois zich uit over de huidige situatie, maar de doelman kan op weinig bijval uit Catalonië rekenen.

Sport, een Catalaans sportblad opent een directe boodschap richting Courtois: "Waarom hou jij je mond eens niet?". In het sportblad reageert Quique Sétien, de huidige coach van Barcelona op de uitlatingen van Courtois.

"Als het van ons zou afhangen spelen we het kampioenschap gewoon uit, maar we moeten het gezond verstand laten primeren. Het doet me geen plezier om La Liga op deze manier te winnen, maar het is logisch dat het kampioenschap stopgezet wordt."

In Sport noemen ze de woorden van Sétien een les in logica voor Thibaut Courtois. "De Spaanse competitie is geen strijd tussen twee ploegen, maar tussen 20 ploegen. Wie tegen die ploegen het meeste punten behaald, is kampioen", verklaart de Spaanse sportkrant.