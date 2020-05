Eersteklasser komt met subtiel dreigement naar buiten: "Klassement is niét definitief na 29 speeldagen"

Het is intussen zeker dat de competitie dit seizoen niet meer zal hervatten. De Belgische voetbalbond vreest alvast een stroom aan rechtzaken als er een verkeerde beslissing wordt genomen. Waasland-Beveren laat tussen de lijnen toe verstaan dat ze de beslissingen zullen evalueren.

En dat is logisch. Waasland-Beveren staat momenteel op de laatste plaats. In een normale wereld staan de Leeuwen voor de poort van 1B. Maar anno 2020 is er niets meer normaal aan de huidige gang van zaken.

Waasland-Beveren kreeg binnen de Pro League al een informele belofte - en dat is helemaal niets waard - dat er dit seizoen geen degradatie zal zijn. “Ik besef dat het enorm moeilijk is om in deze tijden een beslissing te nemen”, klinkt het bij Dirk Huyck in Het Laatste Nieuws.

“Ook wij stonden niet te springen om nog te voetballen”, bekent de voorzitter van Waasland-Beveren . “Maar dat betekent uiteraard niet dat een klassement definitief is na 29 speeldagen.”

Voor de goede verstaander: de Leeuwen zijn niet van plan om zich erbij neer te leggen als er een definitieve stopzetting komt inclusief degradatie voor het nummer zestien. En net daar vreest alles en iedereen in het Belgische profvoetbal voor…