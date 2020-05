Club Brugge wil bij aartsrivaal deze zomer een grote slag slaan: Rode Duivel is gecharmeerd

Club Brugge wil aan de top blijven van het Belgische voetbal. De West-Vlamingen nemen mogelijks wel afscheid van enkele van hun topspelers, maar Mannaert wil niet aan kwaliteit inboeten.

Er wordt stevig aan de mouw getrokken van Krépin Diatta en Emmanuel Dennis en dus mag er wel nog wat volk bij voor op de flank. Blauw-zwart denkt aan Nacer Chadli om die lacune in te vullen, meldt Het Nieuwsblad.

De tering moet naar de nering worden gezet bij paars-wit en dus zien ze in Brussel hoogstwaarschijnlijk af van een verlengd verblijf van de dure Rode Duivel. Anderlecht kan of wil maar de helft van zijn loon in Monaco betalen, terwijl ze in Jan Breydel financieel een pak sterker staan.

Aflopend contract

Chadli van zijn kant wil het liefst in België blijven om zijn kansen op het EK 2021 en WK 2022 gaaf te houden, bovendien hecht de Rode Duivel op zijn 30ste veel belang aan het familiale aspect. Bij Monaco, dat zwaar getroffen wordt door de coronacrisis, beschikt Chadli over een aflopend contract waardoor Club hoopt op een gunstige deal.