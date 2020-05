Sébastien Dewaest pleit voor een 1A met 18 ploegen: "Waasland-Beveren kon zich nog redden"

Als het van Sébastien Dewaest afhangt, is er dit seizoen geen degradant. Volgens de kapitein van Racing Genk moeten de mensen die erover beslissen menselijk blijven.

Hoewel Dewaest positief is over de titel, die volgens hem naar Club Brugge zou moeten gaan, heeft hij over de degradatiekwestie een andere mening. "Waasland-Beveren had zich eventueel nog kunnen redden", legt hij uit bij RTL.

De kapitein van Racing Genk zou daarom kiezen voor een "menselijkere" oplossing: "Misschien moeten we op het einde van volgend seizoen overgaan naar een competitie van 18 ploegen waarbij twee ploegen degraderen."