Simons geeft aan waarom hij Club Brugge verliet voor Zulte Waregem

Zulte Waregem krijgt er volgend seizoen een brok ervaring bij want niemand minder dan Timmy Simons komt de gelederen van de technische staff vervoegen. Het Club Brugge-icoon verlaat dus het blauwzwarte nest, maar heeft een duidelijk carrièrepad voor ogen.

"Mijn ambitie is duidelijk: ik wil in de toekomst T1 worden van een A-ploeg, of assistent zijn op het hoogste niveau. Het is niet makkelijk om bij Club Brugge vanuit de jeugd door te stromen naar de A-ploeg", zegt de gewezen Rode Duivel in Het Laatste Nieuws.

Roberto Martinez kreeg in het verleden een nul op de rekest toen hij Simons bij zijn technische staff wou, nu acht het Club-icoon de tijd wel rijp voor een vertrek: "Ik heb al een aantal treinen laten passeren. Ze blijven niet passeren, hé."

"Niemand kan voorspellen of de volgende stap de juiste is. Maar het voelt in elk geval juist. Zulte Waregem is een ambitieuze, stabiele en gezonde club met een ervaren hoofdcoach", besluit een zelfverzekerde Simons.