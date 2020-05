Dit is volgens KVK-voorzitter Allijns dé oplossing om volgend seizoen aan te vatten

Joseph Allijns is voorzitter van KV Kortrijk, een K11-ploeg. Toch hebben zijn woorden gewicht binnen de Pro League, want hij heeft al verschillende keren blijk gegeven van een goed inzicht. Zijn voorstel voor de competitie van volgend seizoen wordt dan ook zwaar overwogen.

Allijns ziet een gewone competitie met play-offs niet zitten. "Ik pleit voor een uitzonderlijk overgangsjaar zonder play-offs en met een lichtere kalender. Volgens wat we nu horen zouden we misschien pas in oktober onder strikte voorwaarden voor publiek kunnen spelen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Als we op 8 augustus beginnen, zou elke ploeg vier of vijf thuiswedstrijden zonder publiek moeten spelen. Dat betekent voor Kortrijk een inkomstenverlies van ongeveer 1,5 miljoen euro. Als we een competitie met 18 of 20 ploegen afwerken zonder play-offs, kan je de competitiestart verleggen naar eind augustus. Zo red je inkomsten voor de clubs en kan de competitie serener verlopen.”

Eenmalig, want eigenlijk geeft hij Ivan De Witte gelijk als die zegt dat een competitie met 20 'de waanzin voorbij is'. "Maar waarom dan vasthouden aan een geforceerde profcompetitie als 1B die jaarlijks een cumulatief verlies maakt van 40 tot 50 miljoen euro? In mijn ogen moeten we in een overgangsjaar naar een competitie met twintig die daarna gefaseerd kan worden afgebouwd. Daaronder creëer je dan een hybride competitie die 1B vervangt en bijvoorbeeld een Vlaamse en Franstalige reeks kan tellen."