KV Oostende verwacht witte rook van het BAS 'en voelt dat niet iedereen hen een licentie gunt'

KV Oostende wacht als enige eersteklasser op (goed) nieuws van het Belgisch Arbitragehof voor Sport (BAS). Moeskroen en Standard hadden al reden tot vieren.

Vrijdag verdedigde KV Oostende het licentiedossier in een tweede zitting, omdat het maandag uitstel had gekregen om betalingen van overnemer PMG in orde te brengen. Dat zou intussen gebeurd zijn en de licentie lijkt er dus te zullen komen voor de kustploeg.

Vrijdag was er volgens Het Nieuwsblad ook nog een pleidooi vanwege Waasland-Beveren. Bij de Wase club opperde men dat het uitstel dat KVO maandag kreeg onaanvaardbaar was. De krant meldde ook dat men bij de kustploeg het gevoel had dat andere clubs hen de licentie niet gunde.

Zo zou Charleroi, vlak voor de eerste zitting van KVO en net voor het weekend van 1 mei, op een vervelend moment een betalingsaanmaning hebben gestuurd voor een huurspeler.