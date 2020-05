Mbaye Diagne komt ook nieuwe belofte niet na: aanvaller moet zijn huurwoning voor vrijdag verlaten

Mbaye Diagne moet zijn huurwoning voor vrijdag verlaten. De vrederechter heeft het beslist omdat de aanvaller een nieuwe belofte om op 8 mei te vertrekken niet is nagekomen. Het is niet duidelijk wat de Senegalees nu gaat doen.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Diagne voor vrijdag 12 uur om zijn huurwoning te verlaten. Diagne gaf aan dat hij niet kon vertrekken, omdat het niet om een essentiële verplaatsing ging, maar volgens de vrederechter had hij een verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden kunnen aanvragen.

Er zijn ook twee alternatieven aan hem aangeboden, maar ook hier ging Diagne niet op in. De vrederechter zal samen met een deskundige en de openbare diensten op vrijdag naar de huurwoning gaan om te kijken of de spits effectief is vertrokken. Het is niet duidelijk wat de Senegalees nu zal doen.