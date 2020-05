Standard wil niets weten van voorstel Club Brugge: "Geen degradant betekent ook geen kampioen"

De mail van Club Brugge naar alle clubs is niet goed ter ore gekomen bij de andere clubs. Nu heeft ook Standard-voorzitter Bruno Venanzi een mail verstuurd.

Club Brugge stelde voor de competie te beëindigen en op basis van de huidige stand Europees voetbal te verdelen. Dat betekent dat Club Brugge als kampioen zal aantreden in de Champions League.

Dat voorstel kan op weinig steun rekenen. Eerder gaf Michel Louwagie al aan dat hij het niet eens was met Club Brugge en nu heeft ook Bruno Venanzi zijn ongenoegen laten blijken.

"We moeten uniform handelen. Als er bij een huidige stand beslist wordt dat er geen degradant is, dan is er ook geen kampioen. Wij zijn bij Standard voorstander van het afwerken van de beker- en promotiefinale achter gesloten deuren", liet Venanzi weten in een mail.

Pro League-CEO Pierre Francois liet al verstaan dat de beslissing wordt genomen door de werkgroep, waar Michel Louwagie eerder al naar verwees.