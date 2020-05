Anderlecht-doelman Davy Roef heeft nieuw club gevonden

Davy Roef heeft een nieuwe club gevonden. De doelman zat op een zijspoor bij Anderlecht en wou dan ook graag vertrekken.

Anderlecht wou de doelman graag houden, maar Roef wou zich niet meer schikken als tweede doelman. De 26-jarige doelman wou meer speelminuten.

Al maakt Roef dan wel een opmerkelijke keuze. Volgens Ivan De Witte is Roef volgend seizoen doelman van AA Gent, al gaf De Witte wel meteen aan dat Roef tweede doelman zal zijn.

"Roef zal vanaf volgend seizoen een speler zijn van AA Gent. Hij zal op gelijke tred beginnen met Kaminski, al denk ik wel dat Kaminski eerste doelman blijft", liet De Witte verstaan in De Tribune bij Sporza. "We zijn sowieso wel blij dat hij getekend heeft, hij is een kwalitatief sterke doelman."