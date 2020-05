Heeft Anderlecht een nieuwe doelman gevonden? Interesse in keeper uit de Eredivisie

Bij Anderlecht zijn ze nog steeds op zoek naar een (tweede) doelman. Bij deze zoektocht zouden ze uitgekomen zijn bij Warner Hahn. De keeper speelt op dit moment bij SC Heerenveen, maar hij zou naar het buitenland willen.

Volgens verschillende Nederlandse media zou Anderlecht interesse tonen in Warner Hahn. De doelman ging in 2017 van Feyenoord naar SC Heerenveen en daar doet hij het uitstekend. De club wil zijn contract dan ook verlengen, maar Hahn zelf wil naar het buitenland.

Toch is Anderlecht niet de enige club die Hahn er bij zou willen. Zo tonen ook Göztepe en Swansea interesse in de doelman. Hahn speelde dit seizoen 20 wedstrijden in de Eredivisie en hij slikte 27 tegendoelpunten.