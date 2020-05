Barcelona heeft drie spelers veil om Juventus-middenvelder te halen

Drie voor één, dat is wat Barcelona aan Juventus wil voorstellen om Miralem Pjanic in Catalonië te krijgen. De Bosnische middenvelder is een prioriteit voor de Catalanen.

Rechtsback Nélson Semedo, middenvelder Arthur en verdediger Jean-Clair Todibo voor één Pjanic. Mooie deal? In ieder geval zou Barcelona twee vliegen in één klap slaan. Het moet besparen en het loon van drie spelers wegwerken en geen transfersom te hoeven betalen, past wel in dat plaatje. El Mundo Deportivo schrijft dat Barça absoluut de verdedigende middenvelder wil binnenhalen om een nieuw team te helpen bouwen.