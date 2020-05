Achter gesloten deuren door de ogen van de supporters: "Ik heb nog nooit een match op de tv gezien en zal het ook nooit doen"

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist voorde Pro League: geen officiële competitiewedstrijden meer voor augustus. Het is aan de Pro League om het vervolg/einde van de competitie te finaliseren. Maar ook om enkele maatregelen te nemen naar komend seizoen toe.

Achter gesloten deuren of niet?

De grote hamvraag zal zijn of er achter gesloten deuren gespeeld zal worden. Voor de ene zal dat de evidentie zelf zijn, voor de andere een gek idee. Veel verschillende meningen en argumenten, daarom hebben we verschillende supporters geïnterviews om hun mening te geven over het vraagstuk. De eerste die aan bod komt is Pascal Beuckelaers, voorzitter van een Nederlandstalige supportersgroep van Standard.

De mening van Pascal, al 10 jaar abonnementshouder op Sclessin.

De voorzitter van de 'Millenium Reds' heeft in 10 jaar tijd nog geenenkele wedstrijd gemist van zijn favoriete club, zelfs niet in Europa. Voor hem is het dus geen optie om achter gesloten deuren te spelen. "Ik heb nog nooit via de tv naar een match gekeken. Bovendien ben ik niet geabonneerd op die sportkanalen.", legt hij uit. "De wedstrijden van Standard bekijk ik in het stadion, de andere uitslagen lees ik wel op mijn gsm. Ik werk ook veel voor de club met de abonnementen en de Europese verplaatsingen. Ik zal geenenkele wedstrijd op de tv volgen, zelfs als de competitie herneemt achter gesloten deuren."

"2.000 personen in het stadion, wie zal er bij mogen zijn en wie niet?"

Pascal is ook niet helemaal te vinden voor de voorstellen die nog op tafel liggen. "Het is inderdaad makkelijker te controleren met maximaal 2.000 mensen in het stadion. Maar de sfeer in het stadion zal zwak zijn. En daar komt nog eens bij, wie kiest welke supporters er bij mogen zijn en welke supporters niet?"

Venanzi, Preud’homme en het nieuwe stadion: half vertrouwen?

Ook trouwe supporters zitten met vragen over de club. "Als je als club bij het BAS een licentie moet aanvragen, weet je dat er een probleem is. Ik twijfelde nooit en wist dat het zou lukken, maar je stelt je wel vragen. Hoe komt het dat een van de grootste clubs in België dat moet doen?", vraagt hij zich luidop af. "Maar ik heb vertrouwen in het management en hoop dat ze het in orde zullen brengen waardoor we volgend jaar niet meer naar het BAS moeten gaan."

In Michel Preud'homme daarentegen is het vertrouwen niet meer zo groot als bij het begin. "Ik had er veel vertrouwen in toen hij aankwam, maar nu stel ik me toch vragen. De gehoopte titel komt er helemaal niet uit. Normaal gezien verdwijnt de magie na twee jaar bij MPH, maar de resultaten zijn nu in zijn tweede jaar zelfs slechter dan vorig jaar. We eindigen als vijfde, er vertrekken meer spelers en we hebben financiële problemen", jammert hij.

Natuurlijk blijft de fan nog steeds bezorgd. Maar hoop, ambitie en loyaliteit blijven ook bij hem de sleutelwoorden. "Er is niet alleen slecht nieuws", concludeerd Pascal. "De werken voor de renovatie van het stadion zijn van start gegaan en ik kijk uit naar de veranderingen. We hebben sowieso één van de mooiste stadions van het land."