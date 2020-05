Antwerp komt met totaal andere versie dan Bolat: "We hebben hem een héél goed voorstel gedaan"

Sinan Bolat vertrekt bij Antwerp FC. De doelman had in januari nochtans een overeenkomst met het stamnummer één. In Deurne wil men toch reageren op de kwestie.

“In januari waren we rond”, klinkt het bij Sinan Bolat. “Vervolgens heb ik niets meer van de club gehoord. Ik vind het jammer, maar ik kan verder geen verkeerd woorden zeggen over Antwerp FC.” Dat lijkt echter niet helemaal te kloppen. “We hebben de doelman in januari een héél goed contractvoorstel gedaan”, reageert de Great Old in Het Laatste Nieuws. “Het was de speler die uiteindelijk niet akkoord ging. We wensen hem alle succes toe in de toekomst.”