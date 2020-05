Ex-physical coach van Standard en OHL gaat een nieuwe uitdaging aan

RFC Seraing, die zich voorbereiden op hun promotie naar 1B, hebben de komst aangekondigd van een nieuw lid voor de technische staf. Het gaat om Carlos Rodriguez, de ex-physical coach van OHL en Standard.

Carlos Rodriguez verliet Standard in 2016 en sloot zich voor het seizoen 2019-2020 aan bij OHL. Hij heeft de club al opnieuw verlaten, want hij zal aan het werk gaan bij RFC Seraing, een club die volgend seizoen naar alle waarschijnlijkheid in 1B zal spelen.

"De technische staf van ons A-team zal verrijkt worden met een persoonlijkheid die vooral bekend is in zijn vakgebied, want Carlos Rodriguez zal verantwoordelijk zijn voor de fysieke voorbereiding van onze spelers. Hij heeft enorm veel ervaring op het hoogste niveau en zal al zijn expertise meebrengen voor onze spelers", aldus de officiële verklaring van de club.