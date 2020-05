Dit ligt op tafel vandaag: competitie met 16, ingekorte play offs en mogelijke nieuwe stijger

Het belooft een spannende namiddag te worden bij de leden van de Pro League. Ze zetten zich schrap voor de 'belangrijkste vergadering sinds jaren'.

Een competitieformat met 18 ploegen werd donderdag afgeschoten omdat de werkgroep denkt dat er te weinig ploegen akkoord mee zouden gaan. Daarom ligt nu het voorstel op tafel om volgend seizoen opnieuw met 16 ploegen van start te gaan, zoals de afgelopen jaren altijd het geval was.

Toch een degradant

Club Brugge zou uitgeroepen worden tot kampioen na 29 speeldagen. Maar, en dit gedeelte is misschien wel het belangrijkste, Waasland-Beveren zou dan moeten zakken naar 1B. De Waaslanders stonden na 29 speeldagen laatst en konden de rode lantaarn nog doorgeven aan Oostende, maar met het voorstel dat op tafel ligt zullen ze toch degraderen.

En een verrassende stijger?

De Pro League hoopt dat OH Leuven en Beerschot toch nog de return van hun promotiefinale kan spelen, desnoods in Duitsland. De winnaar van dat duel neemt dan de plaats in van Waasland-Beveren. Hoe het dan exact zit met het thuisvoordeel in Duitsland, is nog een vraagteken.

En als de promotiefinale niet gespeeld kan worden voo 31 mei? Dan stijgt Westerlo! De Kemphanen eindigden eerste in het algemene klassement maar kon geen periode winnen. Als beloning zouden ze dus stijgen indien Beerschot en Leuven de finale niet kunnen spelen.

Verkorte play offs

In die nieuwe competitie zou er sprake zijn van verkorte play offs. De nummers 1 tot en met 4 spelen, na deling van de punten, een play off-ronde en de nummers 5 en 8 spelen om het laatste Europese ticket.

1B

In 1B zouden dan opnieuw 8 ploegen zitten. De verliezer van OHL-Beerchot, Waasland-Beveren, Westerlo, Lommel, Union, Deinze, RWDM en Seraing. Een competitie met drie nieuwkomers dus.